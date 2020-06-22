قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين على الطريق M4

أفادت جريدة "الوطن" السورية بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات دارت بين قوات الجيش السوري، ومسلحي الفصائل المتحالفة مع تركيا في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الاشتباكات اندلعت بعد فجر الاثنين بالقرب من صوامع العالية على طريق M4 الدولي.

عاجل - مراسل "الوطن" في #الحسكة : قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي التنظيمات الإرهابية التابعة لجيش #الاحتلال_التركي بمدينة #رأس_العين المحتلة شمالي غربي الحسكة وتستخدم فيها أسلحة ثقيلة. — جريدة الوطن (@AlwatanSy) June 22, 2020

ونقل "المرصد" عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، أن الفصائل المدعومة من تركيا تعمدت تحصين مواقعها وتعزيزها ضمن المنطقة الواقعة بين تل تمر وأبو رأسين شمالي الحسكة، حيث استقدمت تعزيزات جديدة إلى قرى بعيرير ومطبعة وعنيق الهوى.

وسبق أن أشار "المرصد" السبت الماضي، إلى تجدد الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة في ريف أبو رأسين، بين الفصائل الموالية لأنقرة والمتمركزة في قرية أم عشبة من جهة، والقوات الحكومية المتواجدة في منطقة الأسدية.

المصدر: "الوطن" + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"