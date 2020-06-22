قاعدة "حميميم" تشارك في فعالية "شموع الذكرى"

شارك العسكريون الروس في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، في الفعالية الوطنية لعموم روسيا "شموع الذكرى".

وتقام الفعالية، في يوم "الذكرى والحزن" المكرس للذكرى الـ 79 لبداية الحرب الوطنية العظمى.

وخلال ذلك، شاركت قيادة وعناصر المجموعة العسكرية الروسية المتمركزة في سوريا، في وضع الزهور عند النصب التذكاري للمارشال قسطنطين روكوسوفسكي.

بعد ذلك تمت إقامة قداس جنازة والصلاة على أرواح العسكريين السوفيت الذين سقطوا خلال معارك الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية