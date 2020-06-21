القاهرة: على معدي بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا

هاجم مصدر في وزارة الخارجية المصرية بيانا أصدره المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية، وقال إن على معديه أن يدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم.

واتهم المصدر المجلس الرئاسي بالسعي إلى الاستقواء على سائر الليبيين استنادا إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه.

وشدد على أن موقف حكومة الوفاق الرافض لخطاب السبت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ليبيا، ينم عن استعداد لإهدار الفرصة مجددا لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

وأضاف: "من المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك معظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات متطرفة وإرهابية وفاسدة".

وأكد المصدر على أن "معدي بيان المجلس الرئاسي الصادر اليوم عليهم أن يدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، فمصر تظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي".

ولفت إلى أن مصر تشجع الليبيين على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمتطرفين، يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويؤمن مستقبل أجيالها القادمة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط