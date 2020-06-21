 
مباشر

هاكرز أتراك يخترقون بوابة دار التحرير المصرية

أخبار العالم العربي

هاكرز أتراك يخترقون بوابة دار التحرير المصرية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5en

تعرضت بوابة دار التحرير الإلكترونية المصرية للاختراق من قراصنة أتراك، نتيجة تركيز بوابة دار الجمهورية أون لاين بشكل مكثف في الفترة الأخيرة على الوضع التركي والقطري، حسب البوابة.

وذكرت البوابة أن محاولة الاختراق وقعت في 21 يونيو، ولم تستغرق عملية الهاكرز سوى خمس دقائق فقط، ونجحت خلالها الشركة المسؤولة عن السيرفير وهي شركة ساي شيلد في السيطرة على الموقف فورا دون تعطل الموقع، حيث تم الاعتماد على نسخة الموبايل بشكل أساسي، باعتبارها الأكثر قراءة، ثم تغيير الباسوورد الخاص بكل العاملين على اللوحة دون استثناء.

وأضافت: "تم بالفعل ضخ الشغل من قبل الزملاء في الشيفتات عقب تغيير الباسوورد الجديد وسوف توافينا الشركة بتقرير فني كامل خلال ساعات. علما بأن العمل لم يتأثر على الموقع نتيجة سرعة التحرك والسيطرة من قبل الشركة المسؤولة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا