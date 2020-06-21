حماس: تصريح مستشار عباس تشجيع لقادة إسرائيل

علقت حركة حماس على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ والتي قال فيها، إن السلطة الفلسطينية قررت أنها لن تعود إلى مربع العنف، ولن تقبل بالفوضى.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس مساء اليوم الأحد: "حديث السيد حسين الشيخ، بأن السلطة لن تسمح بعودة ما تسميه العنف، هو تشجيع لقادة الاحتلال، على مواصلة تنفيذ مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية".

وأضاف قاسم: "تطمينات السلطة للاحتلال بهذه الطريقة، تزيد من جرأة الاحتلال على الحقوق الفلسطينية، وتشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال".

في وقت سابق، قال حسين الشيخ المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل وأحد أقرب مستشاري الرئيس محمود عباس لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "نحن لسنا عدميين أو حمقى، ولا نريد فوضى".

وأضاف: "نحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللا عودة".

المصدر: وكالات