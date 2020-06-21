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الجزائر.. ردة فعل أويحيى بعد سماعه خبر وفاة شقيقه داخل المحكمة

أخبار العالم العربي

الجزائر.. ردة فعل أويحيى بعد سماعه خبر وفاة شقيقه داخل المحكمة
Reuters LL/DA
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى
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قال المحامي الجزائري خالد برغل، إن أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق المتابع بقضايا فساد، حاول التصرف بصلابة بعد سماعه خبر وفاة محاميه وشقيقه العيفة أويحيى اليوم الأحد.

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ونقلت صحيفة "النهار" عن برغل قوله إن أويحيى كان قويا وردد عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون" وأدعية أخرى.

كما قرر قاضي محكمة سيدي محمد منح الإذن للمتهم أحمد أويحيى لحضور جنازة شقيقه الذي توفي إثر أزمة قلبية ألمت به داخل المحكمة.

المصدر: "النهار"

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