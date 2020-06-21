النسور: ذباب إلكتروني يتحدث عن منع سفري

رد رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور، على الحديث الذي انتشر مؤخرا حول صدور قرار منع سفره والحجز على أمواله وتفتيش منزله.

وكتب النسور تغريدة على تويتر جائ فيها: "انطلقت الأبواق الفارة هذه الأيام تشملنا بتغطيتها المألوفة والمكرورة والممجوجة ولاقت تلك التغطية صدى من بعض الذباب الإلكتروني المحلي وآخرها مزاعمهم منع السفر وتفتيش المنزل والحجز على ما نملك".

يذكر أن تولى عبد الله النسور تولى منصب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، مرتين متتاليتين: الأولى من (11 أكتوبر 2012 - 30 مارس 2013) والثانية من (30 مارس 2013 - 29 مايو 2016).

ومن حانبه نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، الأحد، أن تكون كوادر الهيئة قد داهمت منزل رئيس وزراء أسبق.

المصدر: موقع "خبرني" + بترا