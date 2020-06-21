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رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة الجيش استراتيجية جديدة للدفاع

الرزاز يعلل سبب رفض عمان "مناعة القطيع"

أخبار العالم العربي

الرزاز يعلل سبب رفض عمان
Reuters Handout
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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دافع رئيس الوزراء الأردني،عمر الرزاز، عن سياسة حكومته في التعامل مع فيروس كورونا ومرض كوفيد 19 الناتج عنه، والقائمة على التضامن والتآزر.

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وقال الرزاز في بث مباشر من رئاسة الوزراء، إن خيارات الأردن كانت واضحة في الوقت الذي كان فيه العالم أمام خيارين إما "مناعة القطيع" بمعنى ترك الذي يصاب دون تدخل وترك الجائحة تتفشى، وإما مفهوم آخر وهو نقيض لهذا المفهوم وهو "الأسرة الواحدة المتكافلة المتماسكة".

وتابع الرزاز: نحن في الأردن ذهبنا فورا لنموذج "الأسرة الواحدة المتكافلة" التي تركز وتعنى بالعنصر الأكثر ضعفا في الأسرة وليس الأقوى.

وأضاف أن الأردن تجنب منذ البدايات التعامل مع جائحة كورونا وفقا لنهج "مناعة القطيع" التي تعني ترك المصابين دون تدخل وبالتالي تفشي المرض في المجتمع.

المصدر:"خبرني"

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