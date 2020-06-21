السعودية.. اندلاع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع مستشفى المخواة الجديد في محافظة المخواة.

وأوضح الناطق باسم مديرية الشؤون الصحية في منطقة الباحة جمعان الشطي أن "حريقا محدودا" اندلع اليوم في وحدة سكنية متنقلة تابعة لإحدى الشركات العاملة في المستشفى، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

في بيان إعلامي .. #صحة_الباحة :الحريق الذي وقع بـ #مستشفى_المخواة_الجديد كان لوحدة سكنية متنقله "بركس" تابع لإحدى الشركات العاملة بالمستشفى وكان محدود ولم يتعرض المبنى لأي ضرر.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده و السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح . pic.twitter.com/TERZVpn9nU — صحيفة الباحة اليوم (@albahatody) June 21, 2020

وأشار إلى أن الوحدة السكنية تقع خارج مباني المستشفى، ولذلك لم يتضرر المستشفى جراء الحادث، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بخصوص حريق مستشفى المخواة الجديد. pic.twitter.com/heDFh18Ym0 — أ/ مناهل الزهراني..💛 (@AlsaeedManahel) June 21, 2020

المصدر: وكالات

يتبع..