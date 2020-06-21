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السعودية.. اندلاع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد

أخبار العالم العربي

السعودية.. اندلاع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد
sabq.org
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أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع مستشفى المخواة الجديد في محافظة المخواة.

وأوضح الناطق باسم مديرية الشؤون الصحية في منطقة الباحة جمعان الشطي أن "حريقا محدودا" اندلع اليوم في وحدة سكنية متنقلة تابعة لإحدى الشركات العاملة في المستشفى، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الوحدة السكنية تقع خارج مباني المستشفى، ولذلك لم يتضرر المستشفى جراء الحادث، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

المصدر: وكالات

يتبع..

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