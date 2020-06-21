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الجزائر.. مقتل جندي في كمين للمسلحين

أخبار العالم العربي

الجزائر.. مقتل جندي في كمين للمسلحين
Reuters Louafi Larbi
رتل للجيش الجزائري (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها عن مقتل عريف متعاقد في اشتباك مع مسلحين في ولاية عين الدفى غرب الجزائر العاصمة أمس السبت.

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وحسب البيان، فإن مفرزة للجيش الوطني اشتبكت "مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندة مصطفى، أثناء أدائه لواجبه الوطني".

وأضاف البيان أن مفارز الجيش المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة، اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة المجرمين.

المصدر: النهار أون لاين

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