العراق.. الحشد الشعبي يصد هجوما عنيفا لـ"داعش" جنوبي صلاح الدين

أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت، أن قواتها تعرضت لهجوم عنيف شنه عناصر تنظيم "داعش" على مراكزها في منطقة الزلاية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وأشار بيان مقتضب نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، إلى أن "قوات اللواء 35 بالحشد الشعبي السبت، تصدت لهجوم عنيف شنه فلول داعش الإرهابي جنوب صلاح الدين".

وأضاف، أن "الاشتباكات ما تزال مستمرة بين قوات الحشد والمهاجمين".

وأعلنت الهيئة، نهاية مايو الماضي، عن تمكن قواتها من "صد تعرض إجرامي على إحدى نقاط اللواء 41 في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين".

ونوهت، أن "التعرض نفذته مجموعة غادرة من عناصر داعش، وقد أسفر عن استشهاد مقاتل وجرح 2 آخرين".

ويعتمد التنظيم في الوقت الحالي، على خلاياه النائمة وتكتيك الهجوم المباغت والاغتيالات في عملياته في العراق، بعد أن خسر سيطرته على معظم الأراضي التي كان يحكمها 2014 – 2017.

المصدر: RT