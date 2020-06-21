مطار الخرطوم يستقبل الأحد 1500 سوداني عالقين في الخارج

يستقبل مطار الخرطوم الدولي الأحد 12 رحلة جوية استثنائية مخصصة لعودة 1500 مواطن عالقين في الخارج، وذلك على متن طائرات تابعة لخطوط وطنية وإقليمية.

وأوضح المتحدث باسم مطار الخرطوم محمد المهدي نصر عابدون، أن 5 من هذه الرحلات هي من القاهرة وستقل 600 راكب.

وأضاف أنه سيتم تسيير 3 رحلات من دبي وعلى متنها 430 راكبا، ورحلتين من جدة تحملان 240 راكبا، إضافة إلى رحلة واحدة من كل من الدوحة تحمل 110 ركاب، ومن عمان 120 راكبا.

وأضاف عابدون أن وصول الرحلات سيبدأ الساعة السادسة صباحا ليستغرق حتى منتصف الليل، مشيرا إلى أنها تعتبر الدفعة الأولى من السودانيين العالقين بالخارج.

وأكد أن مطار الخرطوم قد أعد كل التجهيزات والمطلوبات الإدارية والفنية لاستقبال العائدين من الخارج مع تقديم كل التسهيلات لراحتهم.

المصدر: سونا