الإمارات تؤكد دعمها لتصريحات السيسي بشأن ليبيا وكل ما تفعله مصر لحماية أمنها

أعربت الإمارات عن دعمها لما ورد في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا اليوم السبت.

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وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات في ليبيا.

وعبرت الوزارة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة، مشيرة إلى أنها متسقة مع كافة القرارات الدولية.

وأكدت أن حرص الرئيس المصري على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

وأشادت الوزارة بحرص القاهرة على وقف إراقة دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

وجددت الإمارات موقفها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.

المصدر: وام