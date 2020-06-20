أول تعليق من البرلمان الليبي على تصريح السيسي

رحب فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا.

وقال فتحي المريمي في تصريحات خاصة لـRT يوم السبت، إن البرلمان يؤيد ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد السيسي.

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ورحب بتأكيد السيسي على أن سرت وحقول النفط خط أحمر وأن مصر لن تتردد في التدخل العسكري إذا ما تجاوز المرتزقة والجماعات الإرهابية تلك المنطقة.

ونوه إلى أن أي تدخل مصري سيكون بدعوة من الشعب الليبي الذي تظاهر في عدة مدن دعما لتصريحات السيسي، موضحا أن أي تدخل سيكون تحت إشراف الجيش الليبي وبترحيب شعبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب القوات الجوية المصرية بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة خارج حدود مصر أو داخلها.

كما أكد السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات له شرعية دولية، وأضاف خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية: "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقنا لدماء الشعب الليبي".

وأضاف أن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، وأن التدخلات غير الشرعية في المنطقة تسهم في انتشار المليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

ناصر حاتم

المصدر: RT