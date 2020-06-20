مشايخ ترهونة يعلنون تأييدهم لخطاب السيسي حول ليبيا

أصدر مجلس مشايخ ترهونة اليوم السبت، بيانا أعلن فيه تأييده المطلق لما جاء فى خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ليبيا.

وجاء فى البيان أن تأييد المجلس للمبادرة المصرية يأتي في "إطار احترام الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، واحتراما للمبادرة المصرية التي تضمنت كل مسعى دولي وإقليمي صادق لإيجاد حل للملف الأمنى الليبي".

وتابع البيان: "مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، يؤكد على ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.. كما يعلن مجلس مشايخ ترهونة أن تدخل مصر فى الشأن الليبي، مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفا واحدا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ، سواء فى جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوي لشقيقتها مصر في حرب أكتوبر".

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وواصل المجلس في بيانه: "واليوم ونحن نتعرض إلى استعمار تركي يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا، ونهب ثرواتنا، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وإحياء الإرث العثماني، علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب والمرتزقة والدواعش، وإطالة حكم المليشيات التى لا يمكن أن تصدر الخير والسعادة لليبيين مهما طال بها البقاء أو تهيأت لها الظروف".

المصدر: RT