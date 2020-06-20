خبير عسكري يكشف أهمية سرت والجفرة اللتين ذكرهما السيسي في حديثه للجيش المصري

قال الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب، إن محور مدينة سرت الليبية يمثل المدخل الرئيسي لمنطقة الهلال النفطي الليبي ذات الأهمية الاستراتيجية.

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وأشار الخبير في تصريحات لـRT إلى أن هذه المنطقة تمثل المصدر الرئيسي للنفط وفيها موانئ تصديره، بحد متوسط 900 ألف برميل يوميا، مقابل 30 ألف برميل في الغرب، وسيطرة ميليشيات الوفاق على الهلال النفطي يجعلها تسيطر على معظم إنتاج النفط.

وأشار إلى أن تسليم سرت سيؤدي إلى تسليم مقدرات الشعب الليبي للمحتل التركي ومرتزقته، مع إمكانيه تصعيد التدخل والحشد العسكري للوصول إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي في الشرق والوسط والجنوب وصولا إلى الحدود المصرية.

وأكد أن تأمين خط (سرت -الجفرة)، يؤمن أهم قاعدة عسكرية وأهم مصادر النفط ويؤمن أيضا شمال الوسط والوسط والجنوب ومناطق شرق ليبيا وصولا للحدود المصرية، ويمهد الطريق بنقطة انطلاق لاستعادة الأوضاع، وصولا لاستعادة السيطرة على العاصمة وحتى حدود تونس وطرد القوات المعتدية والمرتزقة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT