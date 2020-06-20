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وفاة 9 أشخاص جراء الحر بموريتانيا

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وفاة 9 أشخاص جراء الحر بموريتانيا
Reuters JP/LIM
قسوة المناخ في موريتانيا (صورة تعبيرية)
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توفي 9 أشخاص ببلدة المداح التابعة لمدينة أدرار شمال موريتانيا يوم الخميس، نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حسب ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الطبيب الرئيسي بمستشفى مدينة أوجفت محمد غالي، قوله إن تسعة أشخاص من بينهم سبعة مسنين قضوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بلدة المداح.

وطالب المسؤول الصحي السكان بضرورة الإكثار من السوائل خلال هذه الفترة من السنة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.

وشهدت مناطق واسعة من موريتانيا موجة حر خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية.

المصدر: وكالات

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