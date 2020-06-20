الكاظمي يلتقي رئيس كردستان العراق

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وبحثا الملفات المشتركة والعمل على حل المشاكل وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للكاظمي عقب اللقاء، أنه أكد لبارزاني على أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا.

وأجمع الطرفان على أن التحديات التي يواجهها العراق تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد.

المصدر: RT





