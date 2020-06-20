 
مباشر

مصدر لـRT: مصر لن ترد عسكريا على تصرفات إثيوبيا المستفزة والدبلوماسية هي الحل

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: مصر لن ترد عسكريا على تصرفات إثيوبيا المستفزة والدبلوماسية هي الحل
Reuters
مقاتلة رافال المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o52z

أكد مصدر لـRT أن الجيش المصري يرفض رفضا قاطعا الحل العسكري فيما يخص سد النهضة، وأن الدبلوماسية هي الحل رغم تصريحات إثيوبيا "المستفزة".

إقرأ المزيد
مصر.. تحذيرات من انهيار
مصر.. تحذيرات من انهيار "سد النهضة" والكشف عن انهيار سدود في إثيوبيا

وأشار المصدر إلى أن الدبلوماسية تحتاج إلى نفس طويل، ولكنها هي الطريق الصحيح لحل أي خلاف، وأن القوة العسكرية لا تكن في جميع الأوقات حلا لمثل هذه المواقف.

ونوه بأن إثيوبيا تتعمد استفزاز مصر بالتصريحات، حتى تقوم الجهات المصرية بالرد عليها بنفس الطريقة، ويحسب على مصر تصريحات غير مسؤولة قد تستغلها إثيوبيا ضد القاهرة.

ونوه بأن الحكومة تتفهم قلق الشعب المصري من أزمة سد النهضة، ولكن لم يحن الوقت للجوء إلى الحل العسكري، وأن مصر ماضية في الطريق الدبلوماسي إلى أن يتطلب الأمور اللجوء لأمور أخرى قد تندم عليها بعض الدول.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا