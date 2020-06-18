العراق.. أربيل تغلق جميع مساجدها بسبب كورونا

أعلنت غرفة عمليات أربيل في كردستان العراق اليوم الخميس، إغلاق الجوامع ومنع أداء صلاة الجماعة في جميع المساجد حتى الأول من يوليو المقبل.

وأشارت الغرفة إلى أنه "بعد استشارة اتحاد علماء الدين في إقليم كردستان واستحصال موافقة وزير الأوقاف والشؤون الدينية، تقرر إغلاق المساجد وحظر أداء صلاة الجماعة في جميع المساجد".

وأصدرت غرفة عمليات المحافظة جملة من القرارات، تضمنت "إغلاق جميع مراكز التسوق والمحلات التجارية من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، باستثناء الصيدليات".

وشملت القرارات كذلك "إغلاق مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية والمسابح والأماكن السياحية والمتنزهات العامة حتى مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى استمرار إغلاق قاعات الحفلات والنوادي الليلية ومجالس العزاء ومحلات الأركيلة ومراكز التدريب"، مهددة بمعاقبة المخالفين.

وشددت، على وجوب تنفيذ القرار الحكومي السابق الذي يقضي بتقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات إلى 30 %، موضحة أنه "سيتم إغلاق كل محل أو سوق أو مطعم لا يطبق التعليمات الصحية، لمدة لا تقل عن أسبوع".

وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل، ولغاية الأول من يوليو المقبل.

المصدر: "رووداو"