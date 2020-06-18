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الكويت تقرر تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة الـ7 مساء إلى الـ5 صباحا اعتبارا من 21 يونيو

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الكويت تقرر تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة الـ7 مساء إلى الـ5 صباحا اعتبارا من 21 يونيو
Reuters SM/AS
تدابير احترازية ضد كورونا في الكويت
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قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا اعتبارا من صباح الأحد المقبل 21 يونيو.

كما قرر المجلس إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وقطع خيطان المشمولة بالعزل، اعتبارا من صباح الأحد.

وأوضح المجلس أن العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مستمر.

المصدر: "كونا"

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