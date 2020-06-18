حميدتي ينشر صورا من زيارته إلى إثيوبيا

نشر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو صورا من زيارته إلى إثيوبيا، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على كرم الضيافة.

وكتب دقلو المعروف بحميدتي عبر "فيسبوك": "سعدت بزيارة دولة إثيوبيا الشقيقة ووقفت على النهضة والتطور اللذين أحدثهما رئيس الوزراء أبي أحمد".

وأضاف: "سنعمل معا لنقل العديد من التجارب المشرقة لبلدنا ولأجل تعزيز العلاقات بين الدولتين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية كافة".

سعدتُ بزيارة دولة إثيوبيا الشقيقة ووقفت على النهضة والتطور التي أحدثها رئيس الوزراء آبي أحمد، سنعمل معاً لنقل العديد من... Опубликовано ‎Mohamed Hamdan Daglo - محمد حمدان دقلو‎ Четверг, 18 июня 2020 г.

إقرأ المزيد

وذكر مجلس السيادة السوداني في وقت سابق أن حميدتي أكد خلال محادثات أجراها مع القيادة الإثيوبية "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية".

وتأتي زيارة حميدتي التي بدأت أمس لتستغرق يومين، على خلفية التوتر المستمر بين إثيوبيا ومصر بشأن مشروع سد النهضة.

المصدر: RT