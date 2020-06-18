 
مباشر
عاجل
السيسي يجتمع مع رئيس المخابرات المصرية ويصدران بيانا بشأن ليبيا

بالأرقام.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020 (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

بالأرقام.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020 (فيديو + صور)
facebook
الجيش المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4js

تفوق الجيش المصري على الجيشين التركي والإسرائيلي في تصنيف موقع "غلوبال فاير باور"، حيث احتل المركز الأول كأقوى جيش في الشرق الأوسط لهذا العام.

إقرأ المزيد
مصدر لـRT: مصر تعاقدت على منظومة
مصدر لـRT: مصر تعاقدت على منظومة "باستيون" للدفاع الساحلي مع روسيا عام 2013

وجاء تفوق الجيش المصري على الجيش التركي بعدما احتل الأخير العام الماضي المرتبة الأولى في أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2019.

وتميزت قوة الجيش المصري والتفوق في القوات البرية والبحرية والجوية في عدد المنظومات الصاروخية وغيرها من المعدات الأخرى، حيث عملت مصر خلال الفترة الأخيرة على تطوير قوة جيشها بشكل كبير.

بالأرقام.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020 (فيديو + صور)الجيش المصري الأول

وكان تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، قد كشف العام الماضي عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

بالأرقام.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020 (فيديو + صور)القوة الرئيسية

وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.

ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام القادم، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

بالأرقام.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020 (فيديو + صور)قوة الطيران
بالأرقام.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020 (فيديو + صور)قوة الجيش المصري

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا