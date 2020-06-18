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أردوغان يستذكر مرسي في ذكرى وفاته

أخبار العالم العربي

أردوغان يستذكر مرسي في ذكرى وفاته
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، صورة للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وذلك في ذكرى وفاته في الـ17 من يونيو 2019، قائلا إنه "الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيا".

وكتب أردوغان في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قال فيها: "أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيا في ذكرى استشهاده"، مستشهدا بصورة لمرسي وجملة "ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالا ولا يقبلون الضيم".

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وكان محمد مرسي، رئيسا لمصر في 2012 - 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس" في يونيو الماضي.

المصدر: وكالات

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