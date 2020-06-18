أردوغان يستذكر مرسي في ذكرى وفاته

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، صورة للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وذلك في ذكرى وفاته في الـ17 من يونيو 2019، قائلا إنه "الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيا".

وكتب أردوغان في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قال فيها: "أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيا في ذكرى استشهاده"، مستشهدا بصورة لمرسي وجملة "ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالا ولا يقبلون الضيم".

إقرأ المزيد

أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده. pic.twitter.com/na3WRNbjSo — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2020

وكان محمد مرسي، رئيسا لمصر في 2012 - 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس" في يونيو الماضي.

المصدر: وكالات