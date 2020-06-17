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الخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

الخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته
Reuters Kevin Lamarque
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد 39 شخصا وكيانا سوريا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بهدف حرمان دمشق من مصادر التمويل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، لإعلان الشخصيات المستهدفة في إطار "قانون قيصر"، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

تجدر الإشارة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع في 20 ديسمبر العام "قانون قيصر" وينص على فرض عقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.

المصدر: وكالات

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