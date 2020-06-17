لأول مرة.. السعودية تقترب من عتبة الـ5000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لأول مرة منذ بداية الجائحة، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم الأربعاء من عتبة الـ5000 حالة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع رقم اليوم السابق (4267 إصابة).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4919) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2122) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (91,662) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/34BOCzjukn — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 17, 2020

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في المملكة 141234 (أي أكبر حصيلة في العالم العربي)، بما في ذلك 48481 حالة نشطة بينها 1859 مريضا في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 39 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس منذ يوم أمس (مقابل 41 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1091 حالة وفاة.

يتبع..