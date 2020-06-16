نصر الله: لن نسمح لقانون "قيصر" بهزيمة سوريا

تعهد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بألا يسمح حلفاء دمشق لـ"قانون قيصر" الأمريكي الخاص بتوسيع العقوبات على سوريا بإلحاق الهزيمة بها.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء: "لجوء أمريكا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية، لأنه آخر أسلحتها".

وأضاف: "حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسيا وعسكريا لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا لها بأن تسقط".

وشدد على أن "المستهدف من قانون قيصر هو الشعب السوري وعودة الحرب الأهلية"، مصرحا: "الذي قدم الدم والشهداء لتبقى سوريا موحدة ولا تخضع لأمريكا وإسرائيل لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا".

وأشار نصر الله إلى أن اللبنانيين عليهم "ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيرا وربما بما هو أكثر من سوريا".

وأردف: "لا يجب أن نخضع لقانون قيصر ولا يجب أن يكون الرأي الرسمي والشعبي الخضوع لهذا القانون. أتفهم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة لكن ما أطالب به عدم الخضوع لقانون قيصر".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 20 ديسمبر 2019 على "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الموجه ضد حكومة البلاد بقيادة الرئيس، بشار الأسد.

وينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركات والجهات التي تنخرط في دعم العمليات العسكرية للقوات الحكومية السورية.

ويدخل القانون الذي يعرف اختصارا باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو الحالي ويعتبر أنه يهدف إلى حرمان الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لـ"تكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى".

المصدر: "المنار" + وكالات