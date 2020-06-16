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واشنطن تدرس وقف المساعدات للأردن بسبب أحلام التميمي

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واشنطن تدرس وقف المساعدات للأردن بسبب أحلام التميمي
Reuters JRB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك الأردن عبد الله الثاني
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن واشنطن تدرس وقف المساعدات للأردن لإجباره على تسليم أحلام التميمي، المدانة في إسرائيل بتفجير أودى بحياة 15 شخصا، بينهم مواطنان أمريكيان، سنة 2001.

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وتدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب "كافة الخيارات" للضغط على الأردن لتسليم أحلام عارف أحمد التميمي، المطلوبة بتهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين"، وتم توجيه التهمة رسميا في عام 2013، وأعلنت عنها وزارة العدل بعد ذلك بأربع سنوات.

ووضعت التميمي على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي "للإرهابيين المطلوبين" لدورها في التخطيط لتنفيذ تفجير في مطعم بيتزا مزدحم في القدس، خلال "الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

وعاشت التميمي في الأردن منذ أن أطلقت إسرائيل سراحها في عملية تبادل أسرى عام 2011 مع حركة "حماس"، ورفضت السلطات الأردنية طلبات الولايات المتحدة بتسليمها، على الرغم من اتفاقية تسليم المجرمين.

وفي مايو المنصرم، حذر سبعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس، الأردن، من أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى فرض عقوبات على عمان، ما لم تقدم على تسليم التميمي لواشنطن.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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