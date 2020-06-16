الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة على مواقع عسكرية في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة

أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي لقوات الحوثيين العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية واسعة على مواقع عسكرية في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة.

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وقال المتحدث في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس بخمس طائرات مسيرة نوع 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا".

من جهتها، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.

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يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية.

عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 16, 2020

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات تركي المالكي، على أن القيادة "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: وكالات