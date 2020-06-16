 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الهندي يجتمع برئيس هيئة أركان الجيش لمناقشة الاشتباكات الحدودية بين جيشي الهند والصين

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة على مواقع عسكرية في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة على مواقع عسكرية في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة
‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي لقوات الحوثيين العميد يحيى سريع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3yy

أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي لقوات الحوثيين العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية واسعة على مواقع عسكرية في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة.

إقرأ المزيد
"التحالف العربي": إسقاط مجموعة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المتحدث في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس بخمس طائرات مسيرة نوع 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا".

من جهتها، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات تركي المالكي، على أن القيادة "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا