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الجيش الإسرائيلي: استهداف مواقع لحماس ردا على إطلاق قذيفة من غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: استهداف مواقع لحماس ردا على إطلاق قذيفة من غزة
MAHMUD HAMS
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصفه مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل مساء اليوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات والدبابات التابعة له قصفت "البنية التحتية والمواقع العسكرية" لحماس.

وفي وقت سابق أكد الجيش أن قذيفة، تم إطلاقها من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة في إشكول بجنوب إسرائيل بالقرب من السياج الأمني على الحدود مع غزة.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار دوت في منطقة سقوط القذيفة فقط.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذه هي أول عملية لإطلاق قذيفة من غزة منذ تولي زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس منصب وزير الدفاع في إسرائيل.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية

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