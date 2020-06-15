الجيش الإسرائيلي: استهداف مواقع لحماس ردا على إطلاق قذيفة من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصفه مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل مساء اليوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات والدبابات التابعة له قصفت "البنية التحتية والمواقع العسكرية" لحماس.

In response to the rocket that was fired from #Gaza into #Israel earlier this evening, our fighter jets & tanks just targeted underground Hamas infrastructure and military posts. — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2020

وفي وقت سابق أكد الجيش أن قذيفة، تم إطلاقها من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة في إشكول بجنوب إسرائيل بالقرب من السياج الأمني على الحدود مع غزة.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار دوت في منطقة سقوط القذيفة فقط.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذه هي أول عملية لإطلاق قذيفة من غزة منذ تولي زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس منصب وزير الدفاع في إسرائيل.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية