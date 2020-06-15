العراق: القرار بشأن العقار الروسي لعلاج كورونا سيصدر خلال يومين

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أن العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.

وقال وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العقار مؤثر في النتائج لمعالجة كورونا، وليس علاجا خاصا لفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "أحد الطرق للعلاج المستخدمة من قبل الكثير من الدول هي استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، مضيفا أن "استعمال هذه الطريقة للحالات الشديدة والحرجة في بغداد والمحافظات".

وبين الجميلي أن "طريقة استخدام البلازما حققت نتائج جيدة في شفاء الحالات الشديدة في كثير من الأحيان"، لافتا إلى أن هذه الأعداد الكبيرة من حالات الشفاء "دلالة على الخدمات التي تقدم إلى المرضى في المؤسسات الصحية".

وبشأن الحظر الجزئي والوضع الوبائي في البلاد، قال وكيل الوزارة: "نحن الآن بدور المراقبة للأسواق والمحلات"، مشيرا إلى أن "أعداد الإصابات يتوقع نزولها".

وختم الجميلي بالقول إن "الالتزام بالإجراءات الصحية ما يزال دون مستوى المطلوب، على الرغم من تأكيد آخر البحوث أن السيطرة على انتشار كورونا هو ارتداء الكمامات، إضافة إلى الإجراءات الصحية الأخرى".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية