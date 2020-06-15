وفاة شاب مصري في مطار الكويت

توفي شاب مصري في مطار الكويت الدولي، أمس الأحد، إثر إصابته بسكتة قلبية، قبل أن تقلع به طائرته للعودة إلى مصر.

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وقالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الاثنين، إن الشاب يدعى "م.ر" كان بصدد مغادرة الأراضي الكويتية على متن إحدى الرحلات المتوجهة إلى مصر، إلا أنه وقبل إقلاع الطائرة بساعة لقي حتفه.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وتحرك رجال الأمن والمسعفون لمعاينته، إلا أنه فارق الحياة، جراء تعرضه لسكتة قلبية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم إبلاغ رجال الأدلة الجنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

المصدر: صحيفة الراي