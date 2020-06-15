مصر.. وصول 170 مصريا من قطر ضمن رحلة طيران استثنائية

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء الأحد رحلة طيران استثنائية قادمة من مسقط على متنهما نحو 170 راكبا مصريا من العالقين بقطر منذ تعليق رحلات الطيران إلى مصر بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة إستثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قادمة من سلطنة عمان على متنها نحو 170 مصريا. وذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم لبلادهم.

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وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان، ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركات "مصر للطيران" و"اير كايروا" بواقع رحلتين يوميا، واحدة لكلا منهما.

ولفتت إلى خضوع جميع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار. وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

المصدر: اليوم السابع