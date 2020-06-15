الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا ومخاوف من موجة وبائية ثانية

أعلن مسؤولو الصحة الصينيون عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائية ثانية.

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وإضافة إلى حالات الإصابة الجديدة التي تم إحصاؤها في بكين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إن هناك 3 حالات مؤكدة في مقاطعة هوباي.

ومن بين الإصابات المسجلة ليوم الاثنين، هناك 10 حالات مستوردة من الخارج.

وفي المجموع، هناك 177 شخصا مصابين بالفيروس في الصين، اثنان حالتهما خطرة، وهو المعدل الأعلى للإصابات منذ أوائل مايو.

وكانت الصين قد دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان، مستعينة بإجراءات تتدرج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

لكن اكتشاف مؤخرا مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة، أثار قلقا واسعا وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

وفي العاصمة الصينية، عزلت السلطات 11 منطقة سكنية قريبة من السوق، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص.

وتتطلع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

ويُعد تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقا لبقية العالم، إذ يُلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أمريكا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.

المصدر: أ ف ب