19 طنا مساعدات طبية من الأمم المتحدة لليمن تصل مطار صنعاء الدولي

وصلت شحنة جديدة من المستلزمات والمواد الطبية، مقدمة من الأمم المتحدة لليمن، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة شحن أفرغت أكثر من 19 طنا من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتعد دفعة المساعدات الطبية هذه، الثالثة من نوعها خلال أيام، حيث وصلت، أمس الجمعة، شحنة وزنها 17 طنا من مستلزمات وقاية ولعلاج مرضى كوفيد-19مقدمة من "اليونيسف"، سبقتها، الثلاثاء الماضي، شحنة مماثلة تزن 16 طنا مستلزمات طبية من نفس المنظمة الدولية.

ووصل عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورنا المستجد في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إلى 636 حالة من بينها 140 حالة وفاة و30 حالة شفاء.

المصدر: سبوتنيك

