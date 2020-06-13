الحوثيون يكشفون عن اتصلات مع السعودية ويؤكدون استعدادهم لبحث حل شامل

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، عن اتصالات تجري مع السعودية لإيجاد حل للصراع في اليمن، وأكد استعداد جماعته لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض.

وأكد الحوثي في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الجمعة، استعداد جماعة "أنصار الله" لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض علنا ودون مواربة وأمام أجهزة الإعلام، حسب قوله.

وأوضح أنهم مستعدون للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل، التي عرضتها جماعة "أنصار الله" في حال موافقة الرياض عليها.

وأكد الحوثي أن لديهم رغبة في وقف حقيقي لإطلاق النار، وليس وقفا للاستهلاك الإعلامي.

المصدر: بي بي سي