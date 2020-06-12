لأول مرة.. قرقاش يشارك في مؤتمر سنوي لمنظمة يهودية أمريكية

أعلنت "اللجنة اليهودية الأمريكية" (AJC) أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش سيشارك في الدورة القادمة من مؤتمرها السنوي.

وذكرت المنظمة اليهودية في تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في "تويتر": "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في قمة AJC الافتراضية عام 2020!"

وتابعت المنظمة أن قرقاش سيناقش خلال المؤتمر جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الطوائف في "حوار تاريخي مفتوح".

We’re honored to welcome UAE Minister of State for Foreign Affairs Dr. @AnwarGargash at #AJCVirtualGloFo 2020!



The minister will discuss the UAE’s efforts to promote regional stability and interfaith cooperation in a historic public dialogue with AJC's Jason Isaacson. 🇦🇪 — American Jewish Committee (@AJCGlobal) June 11, 2020

ومن المقرر أن يكون بين المشاركين في المؤتمر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن قرقاش "يصنع التاريخ" بمشاركته في المؤتمر الذي يبدأ أعماله يوم الأحد القادم ويستمر حتى الخميس، مؤكدا أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيكون أيضا بين المشاركين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر يتناول قضايا مطروحة على الأجندة اليهودية، ومنها ظاهرة معاداة السامية الآخذة بالاتساع وأمن دولة إسرائيل والخطة الأمريكية للسلام ودور اليهود في الانتخابات الأمريكية.

وتعد AJC التي أسست عام 1906 من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وتصف نفسها بأنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".

المصدر: RT + يسرائيل هيوم