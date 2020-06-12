اختناق نازحين نتيجة حريق قرب مخيم بشمالي العراق

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، عن اختناق نازحين نتيجة حريق نشب قرب مخيم في محافظة نينوى بشمالي العراق.

وقال في بيان صحفي، إن "حريقا نشب في مساحات شاسعة من الحشائش والأدغال المحيطة بمخيم الخازر في محافظة نينوى"، مبينا، أن "فرق الدفاع المدني في منطقة قضاء خابات هرعت للسيطرة على الحريق".

وأضاف: " لقد نجم عن الدخان المتصاعد بسبب الحريق بعض حالات الاختناق للنازحين والذين تم نقلهم إلى المركز الصحي لمعالجتهم".

وأشار الغراوي، إلى أن "أوضاع النازحين في المخيمات تؤكد قلقنا البالغ عن الأخطار المحدقة، والتي بدأت تهدد حياتهم، مما يستدعي من الحكومة وضع برنامج لإعادتهم إلى مناطقهم خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر، بغية المحافظة على حياتهم وإنهاء معاناتهم الإنسانية".

المصدر: RT