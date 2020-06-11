صحيفة: دعوى قضائية غير مسبوقة ضد قطر في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "Washington Free Beacon" برفع دعوى قضائية "غير مسبوقة" في مدينة نيويورك الأمريكية ضد قطر تتهمها بتمويل هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة قالت إنها نسخة لهذه الدعوى القضائية، أنها تتهم "عددا من المؤسسات المالية القطرية الخاضعة بشكل عام لسيطرة حاكم البلاد"، في إشارة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "بتقديم ملايين الدولارات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تصنفهما الولايات المتحدة تنظيمين إرهابيين ونفذتا عدة هجمات ناجحة" استهدفت مواطنين أمريكيين وإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن منظمات خيرية قطرية منحت، حسب الدعوى القضائية، هتين الحركتين أموالا ضرورية لتنفيذ هذه الهجمات، عبر النظام المصرفي الأمريكي.

ونقلت الصحيفة أن الدعوى جرى إعدادها على مدار عامين وتم تقديمها في إطار "القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب"، وتقول الوثيقة إن الحكومة القطرية أسست عدة منظمات لإرسال أموال بعملة الدولار الأمريكي إلى كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأفادت "Washington Free Beacon" بأن الدعوى القضائية، التي وصفتها بغير "المسبوقة" وقدمها المحامي، ستيفين بيرليس، أمام إحدى محاكم نيويورك، تطالب السلطات القطرية بدفع تعويضات لأسر ضحايا الهجمات، مضيفة أنه "من المرجح أن تسهم في التحقيقات المستمرة في الكونغرس الأمريكي حول دعم قطر للتنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة الأخرى الناشطة ضد الولايات المتحدة".

المصدر: "Washington Free Beacon"