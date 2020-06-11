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زهير رمضان نقيبا لفناني سوريا

أخبار العالم العربي

زهير رمضان نقيبا لفناني سوريا
Reuters
سوريا
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حافظ الفنان السوري زهير رمضان على منصبه كنقيب للفنانين السوريين لدورة جديدة تمتد حتى عام 2025.

وأعيد انتخاب زهير رمضان يوم الخميس، من أعضاء المجلس المركزي، الذين فازوا يوم 10 حزيران بالمرحلة النهائية من انتخابات النقابة، والتي جرت في صالة 7 أبريل بدمشق.

وكانت قد انطلقت الدورة الحالية من انتخابات نقابة الفنانين يوم 23 فبراير، وانتهت المرحلة الأولى والخاصة بفروع النقابة بالمحافظات في تاريخ 3 مارس، ووصل عدد الأعضاء الناجحين لنحو 85 عضوا، ثم توقفت الانتخابات، حتى استئنافها يوم 10 يونيو، على إثر الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

زهير رمضان نقيبا لفناني سوريا

المصدر: RT

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