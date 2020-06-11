ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا يحل قضية معلقة منذ 40 عاما ومصر تسعى لاتفاقية جديدة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن تعيين الحدود البحرية الموقعة بين اليونان وإيطاليا يعد نموذجا للتعاون وعلاقات حسن الجوار.

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وأضاف في حديثه أمام البرلمان أن "الاتفاقية تساهم في السلام والاستقرار في منطقتنا، حيث أظهرت اليونان وإيطاليا كيف يمكن لجارين تحويل البحر من حولهما إلى مياه هادئة للتقدم والتنمية، وأتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة في المنطقة بين دول أخرى أيضا".

وأشار إلى أن "الاتفاق بين أثينا وروما بشأن تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة يحل قضية معلقة منذ 40 عاما، ويتوافق تماما مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

من جانبه، يستعد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى زيارة مصر يوم 18 يونيو، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء، بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية "أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان.

كما أوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي التي تصر فقط على "رؤيتها أحادية البعد".

يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان، عقدا مؤتمرا صحفيا الثلاثاء 8 يونيو في أثينا، في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.

وتسعى مصر لإسقاط اتفاق السراج وأردوغان في شرق المتوسط، حيث اتفقت القاهرة وأثينا منذ أشهر عدة على الإسراع في ترسيم الحدود البحرية بينهما، وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة في وقت بالغ الأهمية بعد ترسيم الحدود بين بلده وإيطاليا.

المصدر: وكالات