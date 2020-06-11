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كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعا في عدد المتعافين واستقرارا في الوفيات والإصابات

أخبار العالم العربي

كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعا في عدد المتعافين واستقرارا في الوفيات والإصابات
AFP RYAD KRAMDI
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 180 شخصا من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 741، والإصابات إلى 10589، فيما وصل العدد الكلي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 7254.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في عدد المتعافين واستقرار في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 8 وفيات و100 وإصابتين بالفيروس، فضلا عن 123 حالة شفاء في عموم البلاد.

المصدر: RT

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