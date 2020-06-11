حسين عرنوس رئيسا جديدا للحكومة السورية !

كلف الرئيس السوري بشار الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء، إضافة لمهامه كوزير للمواد المائية، خلفا لرئيس الوزراء المهندس عماد خميس.

وبحسب بوابة الحكومة الالكترونية السورية، المهندس حسين عرنوس، من مواليد إدلب عام 1953، تخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وشغل المناصب التالية:

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- رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994

- مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002

- معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004

- مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009

- محافظ لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011

- محافظ للقنيطرة عام 2011

- وزير الأشغال العامة والإسكان عام 2013

- وزير الموارد المائية منذ 26 نوفمبر عام 2018

المصدر: بوابة الحكومة الالكترونية السورية