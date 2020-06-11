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الصحة السعودية: تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الصحة السعودية: تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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لليوم الثاني على التوالي، شهدت المملكة السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد قفزة غير مسبوقة أيضا في حصيلة الوفيات.

يتبع..

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