الصحة السعودية: تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لليوم الثاني على التوالي، شهدت المملكة السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد قفزة غير مسبوقة أيضا في حصيلة الوفيات.

#الصحة تعلن عن تسجيل (3733) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (38) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2065) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (80,019) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/XwjnIbNU4e — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 11, 2020

يتبع..