الأردن: تعديلات نظام الخدمة المدنية لحصر الاقتطاعات في الظروف الاستثنائية فقط

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني سامح الناصر اليوم الأربعاء، أن التعديل الذي أدخل على نظام الخدمة رقم 46 لسنة 2020، جاء لحصر الاقتطاعات بالظروف الاستثنائية والطارئة فقط.

وأشار الناصر إلى أن "التعديل يتيح لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظفين وتكليفهم بالعمل في الظروف الاستثنائية دون مكافأة أو حوافز، ووفق ضوابط، بعد أن كانت متاحة بشكل عام بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء".

وقال: "الاقتطاع من رواتب العاملين في القطاع العام تم في عهد حكومات سابقة، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الحكومة ارتأت وضع إطار قانوني لذلك".

ودعا الناصر، إلى "ضرورة النظر إلى التعديل بإيجابية، كونه يسهم في حماية رواتب موظفي القطاع العام من أي اقتطاعات أخرى في الظروف الاعتيادية، وحصرها فقط في الظروف الطارئة والاستثنائية".

وشدد على أن "قرارات الاقتطاعات ووقف العلاوات والحوافز مؤقتة".

وعلى صعيد متصل، نفت رئاسة الوزراء ما تم تداوله من إشاعات تزعم بإخفاء العدد (5635) من الجريدة الرسمية، والصادرة بتاريخ الـ19 من أبريل الماضي، والذي تضمن التعديل الخاص بنظام الخدمة المدنية.

وأكدت، أنه "لا يمكن إخفاء أي عدد من الجريدة الرسمية كونها توزع على جميع المشتركين بها ورقيا، وبالتالي تكون متاحة لفئات عديدة، كما يتم نشرها إلكترونيا بشكل فوري".

المصدر: "بترا"