 
مباشر

الكاظمي عن سقوط الموصل: الفساد وسوء الإدارة تسببا بالكوارث - فيديو

أخبار العالم العربي

الكاظمي عن سقوط الموصل: الفساد وسوء الإدارة تسببا بالكوارث - فيديو
twitter.com/IraqiPMO
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الموصل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2m6

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، أن "الفساد وسوء الإدارة تسببا بالكوارث التي حصلت سابقا"، في إشارة إلى سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" في يونيو 2014.

وأشار خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، إلى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سببا بحصول الكوارث السابقة، وأن تحرير الموصل شارك فيه كل أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة".

وأضاف: "نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها".

وخلال زيارته إلى جامع النوري الكبير في الموصل، حيث أعلن البغدادي خلافته، قال الكاظمي: "لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا