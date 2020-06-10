الكاظمي عن سقوط الموصل: الفساد وسوء الإدارة تسببا بالكوارث - فيديو

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، أن "الفساد وسوء الإدارة تسببا بالكوارث التي حصلت سابقا"، في إشارة إلى سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" في يونيو 2014.

وأشار خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، إلى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سببا بحصول الكوارث السابقة، وأن تحرير الموصل شارك فيه كل أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimiخلال افتتاحه المتحف الحضاري في مدينة الموصل. pic.twitter.com/7Ljww1bRrg — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 10, 2020

وأضاف: "نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها".

وخلال زيارته إلى جامع النوري الكبير في الموصل، حيث أعلن البغدادي خلافته، قال الكاظمي: "لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يزور جامع النوري في الموصل ويؤكد : لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب . pic.twitter.com/jRSYrmxTlB — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 10, 2020

المصدر: RT