الملك سلمان يكرّم المتبرعين بأعضائهم

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على منح 118 متبرعا بأعضائهم، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية، بأن الملك سلمان منح الأوسمة لمن تبرعوا بأعضاء رئيسية، ولذوي المتبرعين إن كان المتبرع متوفيا.

ووافق مجلس الشورى السعودي في شهر سبتمبر 2019 على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ويتيح مشروع نظام التبرع نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

جدير بالذكر أن مجلس هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي، قد أصدرا قبل 22 عاما فتوى تجيز التبرع بأعضاء المتوفين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية