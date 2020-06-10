"فلاي دبي" تضيف مصر إلى رحلات العودة

أضافت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، مصر كوجهة جديدة إلى رحلات العودة التي تسيرها لإرجاع المقيمين والسياح الأجانب إلى بلادهم.

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وأظهر الموقع الإلكتروني للناقلة اليوم الأربعاء، أن باب الحجوزات أصبح متاحا للمقيمين والزوار إلى 12 دولة وهي: مصر (القاهرة والاسكندرية)، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، وقرغيزستان.

ويحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول حجز رحلة عودة إلى الوطن.

وأكدت الناقلة أنها تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها مختلف دول المنطقة.

المصدر:"البيان"