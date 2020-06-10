زهير رمضان يفوز بمنصب نقيب الفنانين السوريين ونجوم يعترضون!
انتخب الفنانون السوريون زهير رمضان نقيبا لهم لخمس سنوات جديدة، ونال النسبة الأعلى من الأصوات، لكنه لم يهنأ بالفوز بسبب اعتراضات كثيرة، أولها منع الصحافة من تغطية عملية انتخابه.
ونشرت صحيفة الوطن السورية الرسمية فيديو بالصوت والصورة لتعليق الفنانين على عملية انتخاب النقيب الجديد، وخاصة لجهة منع وسائل الإعلام من تغطيتها.
كيف علق الفنانون على منع #الإعلام من حضور انتخابات #نقابة_الفنانين؟https://t.co/jjQVGYFZ6A— جريدة الوطن (@AlwatanSy) June 10, 2020
وشارك في التصويت 85 فنانا وفنانة لانتخاب 11 عضو منهم لمجلس نقابة الفنانين من أصل 24 مرشحا نجحوا بالوصول إلى المرحلة النهائية، بعد أن انسحب كل من سحر فوزي ورباب كنعان، وحسام بريمو ووفاة مأمون الفرخ.
وكان موقع "الوطن أون لاين" قد قال إن نقيب الفنانين زهير رمضان، طلب من كل وسائل الإعلام الخاصة الخروج من القاعة للبدء بمراسم الانتخابات، قبل أن ينقل الموقع ذاته عن رمضان نفيه أنه منع وسائل الإعلام الخاصة من حضور الانتخابات، في حين وصف الفنان فادي صبيح القرار بأنه غير حضاري.
عدد من ممثلي الإعلام الخاص نجحوا بالدخول لتغطية المرحلة النهائية من انتخابات نقابة الفنانين، بعد أن تدخل عضو القيادة المركزية لحزب البعث مهدي دخل الله الذي تواجد في مبنى فرع الحزب بدمشق للإشراف على العملية الانتخابية، وقال إنه يستنكر منع دخول الإعلام الخاص.
وسبق أن عول فنانون كثر على هذه الانتخابات لتغيير ما وصوفوه بالوضع الكارثي الذي تعانيه نقابة الفنانين.
المصدر:الوطن+watan.news+worldnews-sy