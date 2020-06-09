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موسكو تؤكد استعدادها للحوار مع واشنطن حول سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو تؤكد استعدادها للحوار مع واشنطن حول سوريا
Sputnik ALEXEI DANICHEV
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا.

وقال ريابكوف خلال المناقشات المكرسة للعلاقات الروسية الأمريكية التي نظمها مجلس العلاقات الدولية الروسي اليوم الثلاثاء: "سنوسع الحوار مع الولايات المتحدة في حال أبدت الاستعداد والرغبة في ذلك. ونحن من جانبنا مستعدون لذلك".

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يذكر أنه على الرغم من الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا، لا تزال قنوات الحوار بين البلدين قائمة.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا عام 2015، أطلقت موسكو وواشنطن قناة خاصة للاتصال بين وزارتي الدفاع للبلدين حول سوريا، من أجل تفادي أي حوادث أو صدامات في أجواء سوريا.

المصدر: نوفوستي

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